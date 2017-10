Overwatch: Kaplan parla delle novità in arrivo sul fronte eSports

è un titolo abbastanza complicato da guardare in qualità di spettatori, soprattutto nelle competizioni ufficiali. Il gameplay frenetico, gli effetti a schermo e le skin dei vari personaggi incoraggiano un certo grado di confusione complessiva. Blizzard sembra aver considerato anche questo aspetto ed è corsa ai ripari.

Blizzard, infatti, è finalmente pronta a rendere pubblici i piani per i miglioramenti che verranno introdotti tra un po'. Il game director di Overwatch, Jeff Kaplan, con il consueto "Developer's Update" pubblicato su Youtube ha illustrato cosa ci aspetta prossimamente.

Una delle modifiche più evidenti sarà la rinnovata palette cromatica delle squadre. Ogni componente di un dato team avrà colori "uniformi" con i compagni di squadra che permetterà di riconoscerlo e distinguerlo dal team avversario. Allo stesso modo, l'intera interfaccia utente verrà rielaborata per rendere più facile sapere quale squadra e quale player ci si trova a osservare.

I caster avranno nuovi strumenti, tra cui una mappa interattiva con una visuale top-down. "Pensiamo che sia una tecnologia estremamente cool", ha detto Kaplan. "Abbiamo testato questa tecnologia assieme ai nostri osservatori e ai nostri caster e hanno dichiarato che il loro lavoro è molto più facile e, quindi, possono darvi migliori informazioni e aumentare la qualità della telecronaca".

Una "smart camera" più intelligente renderà più facile il movimento per osservare l'azione in terza persona. Anche l'instant replay sarà disponibile per i caster, permettendo agli spettatori di rivedere subito azioni di gioco che potrebbero essersi persi.

Verrà implementata anche una nuova interfaccia del torneo. È automatizzata e consente ai caster di settare tutto con largo anticipo ed evitare inconvenienti dell'ultimo minuto. Il client del torneo interromperà automaticamente il gioco quando un giocatore si disconnetterà. Ciò probabilmente aiuterà a ridurre al minimo le incertezze, nonché le tempistiche per la ripresa regolare del match, ha detto Kaplan.