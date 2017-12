Overwatch: il lancio di Resurrezione può essere annullato? Un video lo dimostrerebbe

Un giocatore diha scovato una "modifica" non documentata nel PTR che impatta sull'abilitàdi Mercy. Sembra, quindi, che i giocatori ora possano annullare l'abilità semplicemente spostando il campo visivo dell'eroina o allontanandosi al di là del range di lancio.

Normalmente, invece, l'abilità Resurrezione non poteva essere cancellata dai giocatori, ma solo dagli effetti invalidanti provenienti dall'esterno, come lo stun o il knock back.

Resurrezione viene annullata anche se Mercy si allontana troppo dal range previsto per l'efficacia dell'abilità. L'annullamento di Resurrezione non ripristina il cooldown dell'abilità, quindi è come se non fosse mai stata utilizzata.

Poiché tale modifica non compare nelle note della patch PTR di Overwatch, non è chiaro se questa novità è prevista dal team di sviluppo oppure si tratta di un semplice bug. In molti, tuttavia, sperano che questa sia una nuova "feature" dell'eroina, da mesi sotto i riflettori.

Se la modifica fosse una voluta, le cose cambierebbero in meglio per i giocatori che la utilizzano, visto che potranno - in caso le cose si mettessero male - di allontanarsi velocemente dallo scontro preservando intatta anche l'abilità.

Il rovescio della medaglia è che resuscitare un bersaglio diverrà leggermente più difficile, perché Mercy anche in movimento dovrà materialmente mantenere la visuale fissa sul bersaglio.

Attendiamo conferma o smentita da parte di Blizzard. Intanto, a questo indirizzo potete trovare il video postato dall'utente.