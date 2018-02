Overwatch League: 10 milioni di 'cheer' su Twitch, il giro d'affari si fa impressionante

A partire dalla seconda Fase e per tutto il resto del campionato, gli spettatori dellasono in grado di ricevere ricompense semplicemente collegandosi allo streaming dei match e, anche, per ogni mappa guardata.

Le ricompense non sono altro che quei League Token di cui avevamo già parlato. Inoltre, una piccola percentuale di spettatori sarà selezionata a caso per ricevere 100 League Token alla fine di ogni partita - sufficienti per una skin della Overwatch League.

I fan, guardando le partite sulle diverse piattaforme (Twitch, MLG.tv od overwatchleague.com), insomma, possono guadagnare i League token, ma ci sono alcune opportunità extra per il pubblico di Twitch.

Il “cheering”, di solito, consente agli spettatori di sostenere uno streamer sotto il profilo monetario donando qualcosa attraverso l'acquisto di Bit. La Overwatch League, ora, va oltre a questo meccanismo: il “cheering” va a sbloccare non solo la donazione individuale ma va ad aggiungersi anche a quella degli altri, contribuendo all'ammontare totale del tifo della community.

Quest'ultima è la parte più importante, perché con l'aumentare del gruzzolo messo da tutti i tifosi si sbloccheranno premi sempre maggiori, come le nuove skin a tema Overwatch League che non sono ancora disponibili in-game.

Con grande gioia di Blizzard nel primo giorno di questo nuovo sistema di cheering, i fan connessi hanno accettato la sfida con molto entusiasmo. Nelle prime 24 ore, sono stati effettuati 10 milioni di Bit di cheering, un conteggio abbondantemente superato anche dopo la fine delle trasmissioni. Secondo alcune stime, la quantità di “tifo” fatto solo nel primo giorno equivale a ben oltre $ 100.000, supponendo che i bit siano stati comprati al prezzo più basso consentito. Se il trend dovesse continuare al ritmo attuale per l'intera stagione, ammonterebbe a un giro d'affari (sempre tarato verso il basso) di $ 8,4 milioni.

Ovviamente quel denaro, come ha precisato Twitch, non andrà alle franchigie impegnate nel campionato ma contribuirà a "sostenere la partnership" (tra Blizzard e Twitch stessa).