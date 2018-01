Overwatch League: 100 Token gratis a chi si iscriverà alla mailing list

Blizzard ricompenserà i giocatori che si iscriveranno alla newsletter dellacon. Per ottenere i 100 Token extra, l'account Overwatch con cui vi iscriverete dovrà essere in regola, ciò significa che dovranno esserci state sanzioni nel passato o nel presente contro il vostro account.

Quando vi iscriverete alla mailing list della Overwatch League, potrete scegliere su quali squadre riceveranno aggiornamenti. Assicuratevi di fornire il vostro indirizzo email associato a Battle.net per assicurarvi che i 100 Token - equivalenti a una skin di una squadra della Overwatch League – possano essere correttamente caricati sul vostro account.

Per ottenere i Token, dovrete iscrivervi alla mailing list prima del 31 gennaio. I Token, poi, verranno caricati nel vostro account Overwatch prima della fine di febbraio, stando a quanto dichiarato da Blizzard.

Le skin della Overwatch League possono essere trovate, senza tante sorprese, nell'apposito spazio in game. Da lì, potete selezionare una squadra e sfogliare le skin con il logo del team preferito per tutti i 26 eroi. Tutte le 312 skin della Overwatch League sono diventate disponibili il 9 gennaio, un giorno prima dell'inizio della competizione.

Le nuove skin possono anche essere acquistate singolarmente. Ogni skin costa circa 5 € o, appunto, 100 Token. Blizzard offre anche pacchetti appositi: 200 Token per 9.90 €, 400 Token per 19.90 €, 900 per 39.90 € o 2.600 Token per circa 100 €. Blizzard, come già detto, non ha alcuna intenzione di aggiungere le skin della Overwatch League all'interno dei Forzieri. Dopotutto, il cinquanta per cento delle entrate va alle squadre stesse che, così, ricevono un piccolo finanziamento per la loro attività.

A questo indirizzo potete iscrivervi alla mailing list e ricevere i vostri 100 Token gratuiti.