Overwatch League addio: Blizzard vuole evolversi verso 'nuove direzioni'

Sembra proprio che per l'Overwatch League sia tutto finito. Una delle più celebri campionati del panorama Esports si appresta a chiudere i battenti in maniera definitiva, con Blizzard Entertainment pronta a muoversi verso nuovi orizzonti per la scena competitiva di Overwatch 2.

A confermarlo è stato un portavoce dell'Overwatch League in una dichiarazione pubblicata su GGRecon: "Stiamo per andare oltre l'Overwatch League e far evolvere la scena competitiva di Overwatch verso una nuova direzione. Siamo grati a tutti coloro che hanno reso possibile l'OWL e restiamo concentrati su una nuova visione volta a rivitalizzare il nostro programma Esport. Non vediamo l'ora di condividere con voi tutti i dettagli", queste le parole del portavoce.

Una notizia che del resto non sorprende: era già stato annunciato che la Stagione 2023 dell'Overwatch League sarebbe stata l'ultima, con Blizzard che si era posta l'obiettivo di offrire ai fan un programma Esports rivitalizzato. Per adesso però non ci sono informazioni chiare su come la compagnia si stia muovendo per rinnovare profondamente il suo panorama Esports, ma non sono da escludere importanti novità già nei prossimi mesi.

Intanto dalla BlizzCon 2023 sono arrivate tante novità per Overwatch 2, che si appresta ad introdurre il nuovo campione Mauga con l'inizio della Stagione 8 il prossimo 5 dicembre.