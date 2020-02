Overwatch League: allarme Coronavirus, i match si terranno in Corea del Sud

La scorsa settimana Blizzard ha cancellato alcuni eventi Overwatch League in Cina, a causa dell'allarme Coronavirus, annunciando un recupero di queste tappe. Arrivano informazioni informazioni dettagliate a riguardo per quanto riguarda le partite delle settimane 6 e 7 della stagione in corso.

Il nuovo calendario non è stato ancora diramato in ogni caso è stato confermato che i match originariamente organizzati in Cina verranno invece spostati a Seoul, in Corea del Sud. Nessun cambiamento invece per quanto riguarda le tappe americane in Florida, ad Atlanta e Washington, le quali si svolgeranno regolarmente come precedentemente annunciato.

La terza stagione della Overwatch League dovrà fare a meno anche della squadra Chengdu Hunters, il team ha deciso di restare in Cina e di non lasciare il paese nonostante tutti i membri siano in perfetta salute, la paura Coronavirus ha però costretto la società ad attuare misure preventive riguardo le trasferte estere.

Recentemente anche altri eventi sono stati vittima dell'allarme Coronavirus, tra cui il Taipei Game Show e il Mobile World Congress di Barcellona, entrambi previsti a febbraio ma cancellati dalle rispettive organizzazioni a causa della difficoltà nello stabilire protocolli di sicurezza validi per i partecipanti.