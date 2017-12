Overwatch League: ancora guai per i Philadelphia Fusion, il team si ritira dalla preseason

Ancora guai per la squadrala quale, dopo il(no, non è ciò che pensate, menti maliziose) non farà il proprio debutto nella. Almeno, non nel corso della

L'organizzazione, di proprietà della corporazione Comcast Spectacor, si sta per ritirare dagli exibithion match previsti per la preseason a seguito di "problemi logistici dei giocatori". I Philadelphia Fusion hanno preferito non commentare la situazione. La squadra ha però cinguettato: "I preparativi per la stagione regolare rimangono in pista, poiché i nostri giocatori e allenatori continuano a lavorare sodo", ha scritto il team su Twitter. "Ci scusiamo con i nostri fan di Filadelfia e di tutto il mondo che non vedevano l'ora di assistere alla nostra gara di preseason".

I Philadelphia Fusion avevano in programma di scontrarsi con i Florida Mayhem proprio domani 6 dicembre. E, tra l'altro, si trattava della prima partita della tanto attesa Overwatch League. I San Francisco Shock sostituiranno i Philadelphia Fusion nella partita contro i Florida Mayhem, secondo Blizzard. "Le squadre sostitutive per le successive partite di preseason che prenderanno il posto di Philadelphia Fusion saranno annunciate durante il torneo", ha dichiarato Blizzard.

Con giocatori appartenenti a 10 diverse nazioni - Corea del Sud, Israele, Russia, Francia, Finlandia, Regno Unito, Canada, Spagna e Stati Uniti - sembra probabile che l'organizzazione stia affrontando seri problemi nel portare i suoi giocatori in California per le partite di preseason. E qui emergono tutte le perplessità di cui vi abbiamo già parlato.



Il team Philadelphia Fusion ha firmato con 12 giocatori, ma il giocatore sudcoreano Su-min "Sado" Kim è attualmente sospeso per account boosting di cui si è pubblicamente scusato.

L'organizzazione ha bisogno di almeno sei giocatori a Los Angeles per competere nelle partite di preseason. La stagione regolare inizia invece il 10 gennaio. La prima partita dei Philadelphia Fusion è prevista per l'11 gennaio contro gli Houston Outlwas. Vedremo se per quel giorno riusciranno a esserci.

Inoltre, se volete supportare la vostra squadra del cuore, Blizzard vi permetterà di acquistare le skin in game con i colori del vostro team preferito.