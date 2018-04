Overwatch League: ancora problemi in casa Fuel, Effect minaccia di lasciare

In un recente tweet Effect, il migliore DPS di Dallas Fuel, ha espresso tutta la sua insoddisfazione per lo stato attuale della squadra e ha dichiarato esplicitamente che è pronto a lasciare, se le cose non dovessero cambiare.

Effect gode di una grande reputazione ed è un giocatore dedito al team e disposto a fare anche l'impossibile per vincere. Per lungo tempo il giovane è stato il protagonista del Team Envy e successivamente dei Dallas Fuel, anche se le prestazioni della franchigia texana non permettono di mettere in mostra il vero talento di Effect.

Gli sforzi di Effect non sono stati in grado di mutare le prestazioni del team con Dallas che continua a fare i conti con polemiche e faide interne. Attualmente i ragazzi di Dallas si trovano al decimo posto nella classifica generale, un posto che dimostra ancora una volta quanto sia cambiato dall'inizio del campionato. Dopo due fasi difficili e un inizio della terza non esattamente radioso, sembra che Effect stia cominciando ad essere leggermente stanco della sua squadra.

Quindi, sulla scia dell'annuncio dell'addio del capo allenatore Kyle 'KyKy' Souder e di Kim 'Rascal' Dong-jun (quest'ultimo per problemi di ambientamento), ha colto l'occasione per lanciare il proprio ultimatum.

Il tweet afferma che Effect, se la squadra non cambia registro, ha intenzione d'andarsene. Se Effect dovesse lasciare i Dallas Fuel, sarebbe probabilmente il colpo più pesante subito dalla squadra fino ad oggi. Con la loro posizione attuale, i Fuel non hanno possibilità di raggiungere i playoff della stagione, quindi non resta che aspettare e vedere come riusciranno a convincere Effect a rimanere.

Un altro giocatore, Timo “Taimou” Kettunen, ha recentemente svelato – sempre su Twitter – la causa delle sue orrende performace degli ultimi tempi. Nel suo sfogo, che potete leggere interamente nel suo account, il giocatore lamenta il fatto di aver smarrito l'equilibrio mentale e la necessaria lucidità per giocare bene.

Vedremo come andrà la prossima settimana. Con la finestra di mercato ormai chiusa, i Fuel non possono correre ai ripari e sostituire i posti vacanti.