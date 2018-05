Overwatch League: ArHaN, il miglior Genji in circolazione, giocherà negli Houston Outlaws

Jeong "ArHaN" Won-hyeop è uno dei giocatori coreani più abili nell'utilizzo degli eroi d'attacco dell'hero shooter Blizzard. Ora il ragazzo potrà iniziare a giocare nella Overwatch League con gli Houston Outlaws. ArHaN ha infatti firmato per la squadra neroverde ancora a fine marzo, lasciando la squadra sudcoreana Meta Athena.

Il ragazzo è attualmente uno tra i più abili giocatori di Genji al mondo ma è in grado di padroneggiare anche gli altri eroi DPS, almeno secondo quanto afferma il direttore generale degli Houston Outlaws, Matt Rodriguez. "La sua etica del lavoro è incredibile e porterà una ventata di aria fresca alla squadra", ha poi aggiunto.

Il giocatore sudcoreano specializzato negli eroi d'attacco si trova negli Stati Uniti ormai da qualche tempo ma con un visto turistico, il che significa che sino a questo momento non poteva giocare per la squadra di Houston. Ora il visto lavorativo è stato approvato, stando sempre a quanto dichiarato da Rodriguez.

Probabilmente inizierà a giocare già dalla prossima partita. ArHaN sarà anche l'unico giocatore sudcoreano della squadra di Houston, eccezion fatta per l'allenatore Kim "TaiRong" Tae-yeong che ha giocato con ArHaN durante la prima edizione della Coppa del Mondo di Overwatch.

Ora, però, il ragazzo si trova ad affrontare un notevole meta shift, rispetto alla situazione che esisteva al momento della sua firma con la franchigia texana. Tracer e Genji non sono più DPS molto utilizzati. Il successo della dive comp è diminuito, con il nuovo support di Overwatch, Brigitte che si è fatta largo nelle composition dei team a suon di scudate.

Come riuscirà ArHaN a entrare negli automatismi della squadra non è ancora del tutto chiaro. La prossima partita di Houston è prevista per il 1 giugno contro Shanghai Dragons, seguita da un incontro con i Florida Mayhem il 2 giugno.