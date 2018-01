Overwatch League: Blizzard pubblica l'applicazione mobile dedicata

In concomitanza con l'inizio della prima stagione competitiva, Blizzard ha lanciato l'app ufficiale dellasu dispositivi Android e iOS. L'app Overwatch League si può scaricare gratuitamente sia sull'app store di Google Play sia su iOS.

Utilizzando l'applicazione, i fan sono in grado di tenersi aggiornati con tutti gli orari e le classifiche della Overwatch League in tempo reale. Blizzard, inoltre, ha pensato di mantenere alta l'attenzione dei fan con contenuti esclusivi come interviste, analisi dei profili dei giocatori e statistiche di gioco. Al momento sono dieci le lingue disponibili: inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, italiano, russo, polacco, coreano e cinese.

L'app della Overwatch League, secondo un canone ormai accettato, si occuperà di inviare agli appassionati notifiche push, quindi i fan non potranno perdersi davvero nulla dell'ambizioso progetto esport di Blizzard. Inoltre, c'è anche la possibilità di guardare dal vivo o guardare più tardi con video on demand. Le classifiche approfondite saranno visibili anche durante la stagione di Overwatch League.

Vi ricordiamo che la Overwatch League prenderà il via domani, 10 gennaio, alla Blizzard Arena di Los Angeles, a oltre un anno dal suo annuncio ufficiale. Dodici squadre in franchising si sfideranno per portarsi a casa un prize pool di tutto rispetto: oltre 3.5 milioni di dollari.

La prima settimana del campionato inizierà con i seguenti match: San Francisco Shock vs Los Angeles Valiant all'una di notte (orario nostrano) del 10 gennaio. Il torneo continuerà poi con Shanghai Dragons contro i Los Angeles Gladiators, seguiti da Dallas Fuel contro i Seoul Dynasty e, per finire, i London Spitfire che se la vedranno con i Florida Mayhem.

Se volete tenervi sempre aggiornati sulla competizione, dunque, vi consigliamo di scaricare l'applicazione dedicata. Infine, se siete patiti di statistiche e volete migliorarvi sempre più, vi consigliamo di dare un'occhiata all'applicazione Oversumo.