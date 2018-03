Overwatch League: Blizzard rende disponibile un pass stagionale da 600 Dollari

Laè quasi al suo giro di boa , con la fine della Fase 2 che si avvicina a grandi falcate e ora Blizzard ha ben pensato di rendere disponibile per l'acquisto un abbonamento stagionale del valore di benper i fan che non vogliono perdersi proprio nessuna partita.

Il costoso pass stagionale della Overwatch League copre tutte le partite per il resto della stagione regolare, così come "ulteriori vantaggi" esclusivi e l'accesso anticipato alle partite di playoff e finali.

Ovviamente stiamo parlando di un abbonamento proposto ai fan che intendono assistere di persona alle partite, alla Blizzard Arena di Burbank.

I possessori del pass stagionale riceveranno anche una statua di Soldato 76 autografata dalla squadra scelta dall'acquirente. Blizzard offre anche un pass meno caro, di circa 100 Dollari, per i fan che vogliono assistere solo alle partite del mercoledì o del giovedì.

I nuovi abbonamenti arrivano in concomitanza con l'inizio della vendita dei biglietti per la terza e quarta Fase della Overwatch League. I biglietti individuali nei giorni feriali costano 20 Dollari, mentre i biglietti del sabato costano 30 Dollari. La quinta settimana della Fase 2 della Overwatch League prende il via il 21 marzo.