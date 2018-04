Overwatch League: Boston dei miracoli, dominio totale della fase Tre

I Boston Uprising si trovano a sole due partite dal record dei record. Mai nessuno, infatti, è riuscito a concludere una Fase del campionato targato Blizzard con un bilancio di 0 sconfitte.

Gli Uprising hanno letteralmente demolito i Dallas Fuel stanotte (ancora orfani di EFFECT), portando il loro record al dodicesimo successo consecutivo. Un cammino impeccabile.

L'ultima vittoria li spinge al filotto nella terza Fase: 8 a 0 e alla conquista praticamente matematica ai playoff della prossima settimana. Gli Uprising, quindi, in questo momento sono letteralmente inarrestabili. Il cappotto (4 a 0) contro i Fuel ha messo in luce i principali punti di forza della formazione, mostrando al mondo il miglior Tracer del campionato: Kwon "Striker" Nam Joo mentre Lucas "NotE" Meissner, con la sua D.Va ha fatto il funambolo, prendendosi gioco dell'intero roster dei Fuel con giocate pazzesche.

Boston, insomma, non ha subito alcun contraccolpo dallo scandalo sessuale che ha coinvolto il loro ex giocatore Jonathan "DreamKazper" Sanchez. DreamKazper, pensate, era una delle più promettenti stelle dell'intera squadra grazie alla sua abilità nel giocare perfettamente qualsiasi eroe.

Stanislav "Mistakes" Danilov è, invece, tra i migliori Sombra della lega, ed è un punto di forza irrinunciabile nell'attuale meta.

Dopo la vittoria di oggi solo i Gladiators e i Valiant, le due franchigie di Los Angeles, si oppongono al record dei record. Una cosa è sicura: lo spettacolo per la prossima settimana è assolutamente assicurato. Il nostro pronostico per la finale? Boston contro New York.