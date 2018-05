Overwatch League: buy-in triplicato per entrare nella seconda stagione? Fonti confermano

Alla fine le voci che circolavano all'inizio dell'anno riguardanti l'aumento del prezzo per un posto nella Overwatch League erano fondate. Ottenere uno slot infatti diventerà presto molto più difficile e molto più costoso per le squadre che vorranno competere nel massimo campionato.

Fonti interne al campionato hanno dichiarato al portale statunitense ESPN Esports che Activision Blizzard prevede di aumentare il prezzo degli slot e portarlo tra i 30 e i 60 milioni di Dollari.

Le dodici franchigie attuali del campionato sono riuscite ad aggiudicarsi un posto per “appena” 20 milioni. Ciò significa che gli slot potrebbero costare il doppio o addirittura il triplo. Sempre stando alle dichiarazioni delle fonti a ESPN, Activision Blizzard cercherà di piazzare almeno altri 4-6 slot per la seconda stagione, anche se il prezzo esatto per ogni posto sarà determinato in base a diversi fattori.

Tra questi sembra vi siano la popolosità dell'area in cui si avrà base la futura franchigia e il numero di giocatori che giocano a Overwatch in quel territorio. Inoltre, se a un singolo slot si mostreranno interessati più compratori, il prezzo sarà soggetto inevitabilmente a fluttuazioni a causa della concorrenza.

Sembra che ci siano diverse ragioni per questo aumento di prezzo: tra queste vi sono la popolarità e il successo della Overwatch League e l'aumento di valore delle principali organizzazioni di esport (anche se ovviamente stiamo parlando del Nord America). Secondo TwitchTracker, il titolo ha una media di circa 80,00-170.000 spettatori nella trasmissione Twitch in lingua inglese. Il giorno di apertura della Overwatch League ha attirato più di 400.000 spettatori.

Per quanto riguarda le vendite, la Overwatch League ha guadagnato circa 150 milioni di dollari in contratti di sponsorizzazione e diritti di trasmissione. La scorsa estate, le principali organizzazioni esport nordamericane, come Cloud9 e Immortals, sono state valutate tra i 100 milioni e i 140 milioni di dollari, e alcune organizzazioni sono ora valutate addirittura intorno a 160/200 milioni di dollari.

La Overwatch League sta per entrare nella quarta e ultima fase della sua stagione regolare, da cui sei squadre si qualificheranno per i Playoffche si svolgeranno dall'11 al 22 luglio.

Il vincitore della finalissima del 26-28 luglio diventerà il primo campione della Overwatch League e vincerà oltre 1 milione di dollari.