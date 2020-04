Overwatch League: cambia format causa Covid-19, al via il torneo di maggio

Come sappiamo, a causa della pandemia globale che ha stravolto la quotidianità di tutti, molti campionati ed eventi esport hanno subito variazioni e cancellazioni. Altri, invece hanno riadattato il proprio format portando la competizione online, come ha fatto la Overwatch League.

La terza stagione del massimo campionato di Overwatch, tra l'altro, avrebbe dovuto proporre il format itinerante “home & away” con eventi live nelle “case” delle franchigie. Purtroppo quest'anno non accadrà nulla di tutto ciò.

Il campionato ha ripreso a singhiozzo tra marzo e aprile e ora – probabilmente per manterere alta la competizione – il format cambierà di nuovo: a maggio la Overwatch League avrà un format a torneo con migliaia di Dollari in palio.

Il vice presidente della Overwatch League Jon Spector ha delineato la struttura del torneo. Le squadre della lega saranno divise in due regioni: Nord America e Asia. Tredici squadre per il Nord America e sette squadre per la regione asiatica (tra cui alcune squadre della divisione atlantica, volate in Corea del Sud per far si che i propri giocatori fossero vicini alle famiglie).

Per i primi tre fine settimana di maggio, le squadre di ciascuna regione completeranno le partite regolari che verranno utilizzate per formare il bracket a eliminazione del torneo. La fase finale invece si svolgerà il 22, 23 e 24 maggio. Le squadre al primo posto in ogni regione porteranno a casa 40.000 Dollari e le squadre al secondo posto 20.000. Due squadre semifinaliste guadagneranno 5.000 Dollari, stessa cifra per ogni vittoria nel torneo.

Spector ha anche aperto alla possibilità di nuovi tornei tra giugno e luglio, ma per ora, la priorità è l'evento di maggio. Questa settimana, le partite della Overwatch League inizieranno alle 10:00 (ora italiana) del 2 maggio, quando i Guangzhou Charge affronteranno i Seoul Dynasty.