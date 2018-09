Overwatch League: i campioni della prima stagione reclutano un nuovo allenatore

I London Spitfire, campioni della prima stagione della Overwatch League, hanno reclutato un nuovo allenatore con una lunga storia nell'esport.

Kim "Coach815" Kwangbok entrerà a far parte della squadra della Overwatch League di proprietà dei Cloud9 per la seconda stagione, iniziando il campionato come uno degli "allenatori di esport con una lunga esperienza nell'esport".

Kim ha più di 10 anni di esperienza di coaching, sin dal 2007, dove si è fatto un nome in StarCraft: Brood War. In seguito è passato a StarCraft 2 dove ha allenato il leggendario team StarTale. Il nuovo allenatore della Overwatch League ha anche aiutato i team di Heroes of the Storm, prima di passare a Overwatch.

Kim ha allenato gli MVP Space nella quarta stagione degli Overwatch Apex di OGN prima di aiutare la squadra a qualificarsi per i Contenders di Overwatch. "La carriera di Kim parla da sola, e siamo entusiasti di lavorare con lui per la seconda stagione", ha detto il CEO di Cloud9 Jack Etienne in una nota. "Siamo entusiasti di ciò che la sua esperienza porterà e non vedo l'ora che ricominci il campionato".

I London Spitfire hanno licenziato l'ex allenatore Park "Changgoon" Chang-geun alla fine di agosto. Gli altri due allenatori, Kim "Jfeel" Jeong-min e Hong "Agape" Cheol-yong, rimangono nello staff tecnico, ora guidato da "Coach815".

Park, invece, ha già trovato casa nei Seoul Dynasty. In vista della seconda stagione, i London Spitfire non hanno ancora annunciato alcuna modifica al loro roster.

La squadra ha attualmente sette giocatori, appena sotto il requisito minimo di otto giocatori. I London Spitfire devono avere otto giocatori per la seconda stagione entro il 1 dicembre, secondo le regole della lega.