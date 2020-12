Overwatch League e CoD League: le franchigie vogliono ridiscutere i termini economici

I proprietari delle franchigie della Overwatch League e della Call of Duty League stanno rinegoziando - pare - gli accordi con Activision Blizzard. Una delle soluzioni paventate sembra sia la riduzione dell'obolo che devono versare al publisher per mantenere il posto nei campionati.

Tony Petitti, nuovo responsabile del braccio esport di Activision Blizzard (ed ex dirigente della MLB), sta cercando di contemperare i vari – ed estremamente complessi – interessi in gioco.

Il Covid 19, ovviamente, ha giocato un ruolo purtroppo preponderante nelle richieste avanzate dalle franchigie, visto che le previsioni di crescita, il modello di business scelto e gli investimenti effettuati in questo momento devono esser ridimensionate e devono tenere conto delle ingenti perdite accumulate in questo 2020.

I problemi maggiori sembra causarli Overwatch. Al contrario di Call of Duty, infatti, l'hero shooter fatica a far presa sul pubblico americano.

Recentemente, tra una discussione e l'altra, si sono verificate diverse mosse di mercato, principalmente a causa della bassa redditività e delle difficoltà economiche delle organizzazioni coinvolte. Gli Immortals Gaming hanno ceduto il passo ai 100 Thieves su Call of Duty, e starebbero valutando la vendita del franchise della Overwatch League.

Ridurre la tassa per il mantenimento dello slot che i team devono versare annualmente ad Activision Blizzard darebbe di certo un po' di respiro ai franchise perché quei milioni di Dollari rappresentano forse la voce di spesa più ingente che non tutti possono permettersi, se la situazione nel 2021 rimarrà come quella di quest'anno.