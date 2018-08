Overwatch League: concluso un nuovo accordo pluriennale con Twitter

Il successo della stagione inaugurale della Overwatch League è fuori discussione.

Il campionato targato Blizzard ha ricevuto sin dai primi mesi il sostegno di molti investitori e, soprattutto, è riuscito a incamerare un bel po' di sponsorizzazioni e collaborazioni di peso. Twitch, su tutti. Poi si è aggiunta anche Disney e diverse aziende non endemiche.

L'espansione della lega, però, continua. I vertici sono sempre alla ricerca di potenziali partner commerciali e, in queste ultime ore, pare averne trovato uno di peso: Twitter. L'accordo prevede che sul social arrivino highlight e altri contenuti dedicati alla Overwatch League.

I termini dell'accordo (che inizierà a partire dall'All-Star Weekend di questo fine settimana) non sono ancora stati resi noti ma pare essere comunque di primaria importanza per entrambe le aziende. A partire dalla stagione 2019, sul canale ufficiale della Overwatch League arriverà il pre-show settimanale, Watchpoint, specializzato nell'analisi di statistiche e prediction dedicati ai match della settimana.

"Twitter è il luogo in cui avvengono le principali conversazioni sulla Overwatch League e siamo entusiasti di portare ancora più contenuti alla piattaforma per diversi anni", ha detto in una nota Rishi Chadha, di Twitter. "Overwatch è sempre tra i trend più importanti per ciò che concerne il framework esport sulla piattaforma, e questa partnership rafforzerà questa posizione".

Twitter ha anche annunciato allo stesso tempo di aver rinnovato un accordo con ESL per la serie ESL Intel Extreme Masters per portare Twitter a oltre 700 ore di contenuti dedicati.

L'All-Star Weekend della Overwatch League è programmato per il 25 e 26 agosto presso la Blizzard Arena di Los Angeles a Burbank, in California.