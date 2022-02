Overwatch League: confermata l'edizione 2022, si inizia il 5 maggio

Al netto delle beghe legali di Activision-Blizzard, della situazione Coronavirus, e della forte incertezza che aleggia attorno al progetto di Overwatch 2, l'edizione 2022 della Overwatch League si farà, come annunciato ufficialmente nel nuovo community update di Blizzard.

La quinta stagione della Overwatch League, che inizierà ufficialmente il 5 maggio, porta con sé numerosi cambiamenti al gameplay. Le partite si giocheranno con squadre di cinque invece di sei, con team che schiereranno un solo Tank anziché due come è sempre stato in passato. L'impopolare modalità di gioco Assalto sarà sostituita da Push, una modalità simile a quelle basate su payload. I giocatori lotteranno per il controllo di un robot che spingerà un carico verso l'obiettivo di una determinata squadra, fintanto che quel team lo controllerà. Alla fine, vince chi ha spinto il robot più lontano.

Sono previsti anche alcuni cambiamenti strutturali. Le squadre giocheranno 24 partite, in aumento rispetto alle 16 della scorsa stagione. Anche la distribuzione dei punti in campionato è stato leggermente modificato, in quanto il sistema li assegnerà in base alle vittorie nelle partite di qualificazione ai tornei, anziché tenendo conto delle vittorie complessive nella stagione regolare. I tornei di metà stagione, molto popolari e che generano grande clamore tra il pubblico, faranno il loro ritorno. La Lega prevede che, salvo imprevisti, due dei quattro tornei saranno eventi dal vivo.

Precedentemente era stato specificato che una versione preliminare di Overwatch 2 avrebbe fatto da base per la Overwatch League 2022, tuttavia non c'è menzione del nuovo gioco della serie in questo nuovo community update. Rimaniamo in attesa di eventuali chiarimenti da parte di Blizzard.