Overwatch League: per Dafran sono 'tempi bui' per il campionato Blizzard

Solo due settimane prima dell'inizio della terza stagione della Overwatch League, Activision Blizzard ha lanciato una bomba: le trasmissioni della lega si trasferiranno su YouTube assieme alle altre attività esport del colosso statunitense.

Non tutti hanno accolto con favore il cambiamento: l'ex pro Daniel "Dafran" Francesca ha espresso le proprie preplessità nel corso di un suo stream.

Dafran ha ammesso che potrebbe esserci la possibilità che la Overwatch League (precedentemente esclusiva Twitch, ricordiamolo) possa estendere la sua esposizione verso un pubblico più ampio grazie a YouTube, ma lo streamer rimane scettico.

“Potremmo essere sorpresi”, ha detto lo streamer. “Ci sono molte limitazioni su Youtube ... C'è anche una grande possibilità che la Overwatch League stia per morire completamente. Sì, la Overwatch League potrebbe morire completamente ... E quando dico morire, intendo un massimo di 50.000 spettatori.” "È un momento spaventoso per Overwatch League", ha continuato lo streamer.

Il campionato ha molto da dimostrare, quest'anno, e il passaggio a YouTube potrebbe contribuire a far pendere l'ago della bilancia in un senso positivo o in quello negativo. La lega, che prenderà il via a febbraio, potrà comunque contare anche su altre novità: prevederà per la prima volta il formato home & away e il rimpasto quasi totale del team di caster: Christopher "MonteCristo" Mykles, Chris Puckett e Malik Forté, infatti, se ne sono andati pochi giorni fa in maniera non esattamente serena.