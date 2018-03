Overwatch League: i Dallas Fuel rescindono il contratto con xQc dopo la nuova sospensione

non poteva durare. L'avventura del biondino canadese con i Fuel si è ufficialmente conclusa. Ne parleremo più approfonditamente nel consueto appuntamento infrasettimanale dedicato alla Overwatch League

La tragica vicenda del ragazzo è iniziata ancora durante la Fase 1 del campionato.

xQc fu sospeso a seguito di commenti omofobi espressi nei confronti di Muma degli Outlaws, cosa che gli fece saltare ben tre settimane di competizione. Poi, ci furono vari attacchi gratuiti a personalità del mondo esport, comportamenti non proprio edificanti durante gli streaming e, infine, l'utilizzo di emoticon considerate razziste.

Cosa, quest'ultima, che ha comportato l'ennesimo intervento degli organizzatori. Lo scorso 9 marzo, infatti, con un altro intervento disciplinare gli organizzatori della Overwatch League hanno ancora una volta sospeso xQc per quattro partite. L'ultima sospensione, praticamente, lo avrebbe visto escluso fino alla fine della Fase 2.

È difficile immaginare che l'assenza di un giocatore che dovrebbe essere il tank primario (nonché capitano) non potesse causare ulteriori danni alla squadra. Il proprietario del Dallas Fuel Mike Rufail, in effetti, non ci ha pensato due volte optando per la risoluzione del contratto. Lo stesso ha poi così commentato la decisione del ben servito: "...è nel miglior interesse della nostra organizzazione e di Félix rescindere prima della scadenza naturale del contratto. Nessuno, più di noi, vuole vedere Félix aver il successo che merita e crediamo che abbia un futuro brillante davanti a sé. Voglio ringraziarlo per il suo tempo e la passione che ha dedicato ai Dallas Fuel". "Il nostro obiettivo è quello di schierare un roster con i giocatori che sono sempre disponibili ad aiutare il Dallas Fuel a raggiungere il successo ora e in futuro. Allontanare Félix oggi ci consente la flessibilità di effettuare ulteriori acquisti durante la finestra di trasferimento della Lega e permette a Félix di perseguire altre opportunità in questa stagione e con la sua attività di streaming”.

l Dallas Fuel non hanno avuto un inizio brillante nella prima stagione della Overwatch League. La decisione di rinunciare a xQc e al suo Winston ora permette ai Fuel un maggior margine di manovra per riorganizzare la squadra, aprendo un'opportunità di ingresso nel roster entro la conclusione del mercato di riparazione, il quale terminerà il 3 aprile.