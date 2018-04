Overwatch League: DreamKazper perde il contratto dopo l'accusa di molestie a una minore

Jonathan "DreamKazper" Sanchez è stato rimosso dai Boston Uprising, formazione della Overwatch League dopo le accuse di molestie sessuali a danno di una minorenne emerse nella giornata di ieri.

La franchigia della costa Est, di proprietà del patron dei New England Patriots, Robert Kraft, ha annunciato su Twitter la cessazione del contratto con DreamKazper. "I Boston Uprising hanno concluso il contratto di [DreamKazper]", ha scritto l'organizzazione, senza commentare ulteriormente la questione.

Come sappiamo, una ragazza di quattordici anni ha accusato il giocatore di condotte inappropriate nei suoi confronti. La giovane ha affermato che DreamKazper sapeva della sua età e ha comunque sollecitato in modo insistente l'invio di immagini sessualmente esplicite attraverso Snapchat, FaceTime e messaggi diretti su Twitter. Ha pubblicato documentazione dettagliata dell'affaire con tanto di screenshot in cui si nota in molte parti l'insistenza molesta del giocatore.

Ora salta fuori un'altra giovane donna, che ha voluto uscire allo scoperto muovendo accuse simili contro DreamKazper. La nuova accusatrice, però, ha chiesto di mantenere l'anonimato. La sedicenne ha dichiarato che DreamKazper le aveva addirittura acquistato un biglietto aereo per farla andare in California e fargli visita.

Quando lei ha annullato il viaggio, il giocatore le avrebbe chiesto fotografie di nudo che lei gli avrebbe dovuto mandare, considerandolo come un risarcimento per il disturbo. Inoltre DreamKazper avrebbe detto alla ragazza di avere 18 anni, non 21. La ragazza vive in Georgia, dove l'età di consenso è di 16 anni. DreamKazper, però, risiede attualmente in California per la Overwatch League, dove l'età di consenso è 18 anni, quindi la detenzione di materiale esplicito di persone al di sotto di quell'età è comunque considerato un crimine.