Overwatch League: DreamKazper sospeso per presunte molestie a danno di una minore

Jonathan "DreamKazper" Sanchez è stato sospeso dai Boston Uprising, franchigia della Overwatch League per presunte molestie sessuali perpetrate ai danni di una minorenne.

Il team ha rilasciato una dichiarazione su Twitter, affermando che sta attualmente investigando sulla situazione. "Boston Uprising ha appreso delle accuse contro [DreamKazper]", ha scritto la formazione di Boston. "Prendiamo molto sul serio tutte le accuse di questa natura e come risultato DreamKazper è stato sospeso a tempo indeterminato".

Un rappresentante dei Boston Uprising ha rifiutato di commentare ulteriormente le accuse. La Overwatch League ha pubblicato una dichiarazione su Twitter in cui ha confermato che sarebbe andata a fondo della questione. Oggi, DreamKazper, che ha 21 anni, è stato accusato di avere avuto una "relazione sessuale" inappropriata con una quattordicenne.

La giovane donna ha affermato che DreamKazper, pur sapendo che lei era minorenne, ha comunque continuato a inviare messaggi sessualmente espliciti tramite Snapchat, FaceTime e messaggi diretti su Twitter. La ragazza ha pubblicato documentazione dettagliata della relazione.

"Dopo aver parlato con alcuni amici dell'argomento nel corso dello scorso mese, mi sono resa conto di quanto fosse importante la questione", ha scritto. "Sto facendo un passo avanti sperando che questo non accada a nessun altro in futuro. DreamKazper avrebbe dovuto essere più cauto e capire che si stava gettando in attività esplicite con qualcuno di sette anni più giovane di lui, specialmente dato che rappresenta una squadra." “Ha sfruttato il suo status per approfittarsi di me”.

La giovane ha scritto di aver inviato fotografie esplicite a DreamKazper. In California, dove il giocatore risiede attualmente per la Overwatch League, il possesso di materiale pedopornografico è, ovviamente, considerato un crimine.

La dichiarazione circostanziata di Lily, questo il nome della ragazza, è possibile leggerla a questo link, con tanto di screenshot di alcune conversazioni.