Overwatch League: ecco i risultati della prima giornata, bene Los Angeles e i coreani

La tanto attesa Overwatch League è finalmente iniziata. Nel corso della notte (orario nostrano) sono andate in scena le tre partite inaugurali della prima stagione e le sorprese, in una Blizzard Arena, non si sono di fatte attendere, per la gioia di un pubblico scatenato.

Le squadre di casa, ovvero Los Angeles Valiant e Los Angeles Gladiators, si sono fatte valere disintegrando senza tanti problemi gli avversari San Fransisco Shock e Shanghai Dragons.

Nel corso della partita inaugurale della stagione, i San Francisco Shock si sono battuti con grande onore, tenendo ogni singolo match in bilico sino all'ultimo (2-3, 3-4, 1-2, 1-2). A spuntarla in modo molto beffardo sono stati, però, i Los Angeles Valiant (favoritissimi anche per il dominio della Lega) che si sono portati a casa la prima partita per un secco 4 a 0.

Lo stesso risultato si è avuto con la seconda, attesissima partita tra l'altra squadra di casa, i Los Angeles Gladiators e la squadra di Shanghai. Un 4 a 0 senza possibilità d'appello ha costretto i cinesi a chinare mestamente il capo e a uscire di scena.

Bene ma non benissimo, invece, la squadra coreana dei Seoul Dynasty la quale, dopo il dominio della preseason si è presentata ai blocchi di partenza più carica che mai (avevate dubbi?). I coreani, però, si sono trovati davanti un'agguerrita squadra texana (i Dallas Fuel) che ha dato loro molto filo da torcere. La partita è rimasta a lungo in bilico e i parziali, che hanno premiato il team di Seoul, lo dimostrano: 3-2, 5-6, 0-2 e l'ultimo pareggio per 3-3.

Tra circa dodici ore (alle 23 ora italiana) andrà in scena, invece, la partita conclusiva che vedrà scendere in campo l'unica squadra “europea” del circuito, i London Spitfire i quali dovranno vedersela con i Florida Mayhem.

Come vi abbiamo anticipato ieri, l'accordo tra Activision Blizzard e Twitch permetterà di guardare i match sulla piattaforma di streaming.

Inoltre, se volete avere una panoramica completa dei roster delle dodici squadre partecipanti, vi consigliamo di leggere il nostro articolo dedicato.