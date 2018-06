Overwatch League: ecco le sei franchigie finaliste che si giocheranno l'off season

In questa ultima settimana di regular season, tutte e sei le squadre che si sono qualificate per la fase finale della prima stagione della Overwatch League sono state confermate.

Nel penultimo giorno della stagione regolare c'era ancora un posto da assegnare ma le sconfitte di Houston e Seoul hanno lasciato campo libero ai Philadelphia Fusion i quali hanno conquistato l'ultimo slot disponibile. I New York Excelsior sono stati la prima squadra a conquistare un posto nei playoff, in cima alla Atlantic Division e alla stagione regolare nel suo complesso.

L'esplosione dei Los Angeles Valiant nella Fase 4 li ha visti diventare la seconda franchigia a chiudere e a volare direttamente in semifinale, assicurandosi la loro posizione come squadra numero uno della Pacific Division.

Nel frattempo, i Gladiators si sono fatti strada verso i Playoff grazie al loro miglior prestazione della stagione regolare. L'ultimo nome che andrà a occupare lo spot ancora vacante è arrivato, invece, da un testa a testa tra Philadelphia Fusion, Houston Outlaws e Seoul Dynasty come abbiamo già ricordato.

Ecco chi giocherà le semifinali e i quarti di finale della off season.

Semifinaliste:

New York Excelsior;

Los Angeles Valiant.

Quarti di finale:

Los Angeles Gladiator;

Boston Uprising;

London Spitfire;

Philadelphia Fusion.

Un montepremi totale di $ 1.7 milioni sarà messo in palio nei playoff, con il primo classificato che si porterà a casa $ 1 milione. I playoff della stagione prenderanno il via l'11 luglio, con le finali che si terranno dal 27 al 28 luglio al Barclays Center di Brooklyn, New York.