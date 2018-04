Overwatch League: EFFECT scappa in Corea, i Fuel sempre più in crisi

Hwang "EFFECT" Hyeon, se ricordate, si è prodotto in uno sfogo esasperato su Twitter la settimana scorsa, minacciando di andarsene se le cose in casa Dallas Fuel non dovessero cambiare. I Dallas Fuel non l'hanno mai ufficialmente dichiarato, ma EFFECT in questo momento è tornato a casa e si trova in Corea del Sud.

I problemi per Dallas Fuel, dunque, continuano. Il loro DPS di punta salterà almeno una settimana della terza Fase della Overwatch League. Inoltre, poco più di una settimana fa i Dallas Fuel hanno rescisso il contratto con il neo-acquisto Kim "Rascal" Dong-jun e il capo allenatore Kyle Souder.

I Dallas Fuel non hanno ancora confermato il ritorno di EFFECT dalla Corea, ma il giocatore lo ha accennato su Twitter. "Dopo una pausa, mostrerò le mie capacità e le mie solide condizioni mentali", ha scritto EFFECT. "Mi dispiace farvi preoccupare".

Non è chiaro, però, per quanto tempo EFFECT rimarrà in Corea. I Dallas Fuel, attualmente, hanno solo una vittoria all'attivo nella terza Fase della Overwatch League. La squadra, inoltre, è stata segnata da polemiche; in Corea, i fan e i caster di Overwatch League mettono in dubbio la decisione della squadra di mettere sotto contratto Son "OGE" Min-seok, un giocatore sospeso a marzo per account boosting.

Il morale è basso, per tutta la squadra. Anche Taimou non sta per niente bene. Recentemente, è stato ricoverato in ospedale per "stress estremo". I problemi che affliggono Dallas Fuel, quindi, non saranno facili da risolvere. Almeno, non nel breve periodo.