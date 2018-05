Overwatch League: emergono nuove informazioni sulla seconda stagione, espansione in Europa

La stagione inaugurale della Overwatch League non è ancora finita e già da un po' di tempo si parla del futuro della lega targata Blizzard. In particolare della seconda stagione e dell'espansione in Europa.

Secondo le ultime indiscrezioni emerse da qualche ora, quattro o addirittura sei squadre potrebbero entrare a far parte della Overwatch League per la seconda stagione, aggiungendosi così alle franchigie esistenti.

Ricordiamo che Blizzard sta guardando con molto interesse al resto del mondo e, in particolare, considerando l'Europa, l'Asia, e il Medio Oriente.

Pete Vlastelica, presidente e CEO di Activision Blizzard, ha parlato con Handelsblatt (quotidiano finanziario tedesco) dell'espansione futura della Overwatch League. Vlastelica ha dichiarato che la Germania, in particolare, rappresenta un mercato molto importante per il campionato Blizzard.

La commissione della lega, infatti, è alla ricerca di città che presentino un'alta concentrazione di giocatori di Overwatch. Berlino sembra essere nei piani di Blizzard proprio per questo motivo: è una città con una lunga tradizione nell'esport. Anche Amsterdam, Parigi e Londra sembrano esser state prese in considerazione per il mercato europeo.

Vlastelica ha rifiutato di commentare l'aumento esponenziale del buy in per avere uno slot nella Overwatch League ma ha osservato che la prima tornata di vendita ha superato le aspettative iniziali della società.

Sempre secondo il presidente, i fan di Overwatch possono aspettarsi che le arene nella propria città (o regione) dedicate alla lega vengano inaugurate a partire dalla terza stagione del campionato.

Per la seconda stagione della Overwatch League, le partite della regular season continueranno a essere giocate tutte a Los Angeles presso la Blizzard Arena. La stagione inaugurale è in corso, con la regular season che si concluderà il 17 giugno. Il gran finale si terrà invece al Barclays Center di Brooklyn, New York, dal 27 al 28 luglio.