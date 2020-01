L'Overwatch League e tutti gli eventi eSport di Activision sono ora esclusivi di YouTube

Activision Blizzard ha stretto un accordo con Google per la trasmissione in streaming in esclusiva di tutte le sue competizioni eSport su YouTube. La piattaforma video di Mountain View è diventata partner ufficiale di tutte le leghe e gli eventi, tra cui l'Overwatch League e la Call of Duty League, che quindi non saranno più trasmessi su Twitch.

"Questo è un anno emozionante per Activision Blizzard Esports, dal momento che è cominciata la stagione inaugurale della Call of Duty League e per la prima volta nella Overwatch League si svolgeranno i match in casa delle differenti franchigie", ha dichiarato Pete Vlastelica, CEO di Activision Blizzard Esports. "La nostra missione è quella di realizzare intrattenimento competitivo di alta qualità che i nostri fan possono seguire da tutto il monto, in diretta oppure on-demand, e di celebrare i nostri giocatori come le superstar che sono".

"L'Overwatch League e la Call of Duty League rappresentano gli esempi per eccellenza di contenuti Esports di portata mondiale", ha invece affermato Ryan Wyatt, capo di YouTube Gaming. "Non potrei essere più emozionato per la scelta di Activision Blizzard di trasmettere entrambe le leghe in esclusiva su YouTube".

La Call of Duty League, ricordiamo, è cominciata ieri a Minneapolis, dove le 12 squadre partecipanti si daranno battaglia in un'intensa tre giorni. L'Overwatch League comincerà invece a febbraio, e vedrà ancora una volta la partecipazione di venti squadre provenienti da tutto il mondo.