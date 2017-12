Overwatch League: i fan potranno supportare le squadre con skin in game, a pagamento

L'anno prossimo, i fan delle squadre che parteciperanno allasaranno in grado di dare il loro supporto al loro team preferito grazie alle skin in-game acquistabili con valuta separata.

Il commissario della Overwatch League Nate Nanzer ha annunciato che tutte le skin delle squadre, quelle più colorate (per le partite "in casa"), saranno disponibili per l'acquisto in game a partire dall'inizio del 2018.

Tutti e 26 gli eroi di Overwatch possiederanno una maglia per ciascuna delle 12 squadre della Overwatch League. "L'acquisto delle skin relative alla Overwatch League fornirà supporto monetario alle squadre del campionato", ha detto Nanzer in un video su YouTube che vi riportiamo.

Blizzard ha sviluppato un nuovo sistema di valuta separato specifico per le skin della Overwatch League in modo da garantire che la somma vada alle squadre.

I token della Lega saranno utilizzati solo per contenuti di gioco della Overwatch League, ha detto Nanzer. Una volta ottenuti i token della Overwatch League, i giocatori saranno in grado di acquistare la skin di qualsiasi squadra partecipante alla Overwatch League: non ci sono Forzieri specifici per l'evento.

Inoltre, tutti i giocatori di Overwatch su PlayStation 4, Xbox One e PC riceveranno un numero sufficiente di token per acquistare una skin di Overwatch League per il primo mese dopo il lancio, ha aggiunto Nanzer. Il Commissioner della Lega, però, non ha specificato se questi token saranno disponibili solo tramite acquisto, o se potranno essere contenuti anche nei Forzieri.

Allo stesso modo, Nanzer non ha indicato quanta parte dei proventi andrà alla squadra, o quanto costeranno i token e le nuove skin. Probabilmente anche Blizzard si adeguerà al trend attuale, come già fatto per altri titoli competitivi che consentono al giocatore di supportare il team del cuore "donando" una piccola somma che poi andrà a sovvenzionare la squadra.

Seguiremo con attenzione l'evolversi di questa nuova iniziativa.