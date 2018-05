Overwatch League Fase 4: debutterà Brigitte, ma non il "nuovo" Hanzo, la community insorge

Non è un mistero che il titolo Blizzard giocato nella Overwatch Leaguesi aggiorni a una velocità diversa rispetto alle patch che arrivano al pubblico.

Le squadre, per tutta la terza Fase hanno infatti giocato su una vecchia patch, per mantenere l'equilibrio e non alterarlo in corsa. La quarta Fase, però, porterà i giocatori più vicini agli aggiornamenti recenti, anche se non abbastanza vicini all'attuale patch.

Brigitte, anzitutto, si unirà al roster della Overwatch League. Giocatori e staff hanno anche discusso con Blizzard per il nerf dello Shield Bash di Brigitte, affinché possa essere incluso nella quarta Fase.

E il rework di Hanzo? Questo, almeno stando alle indiscrezioni, non sarà incluso, almeno per la quarta Fase. Questa notizia è stata in seguito confermata anche dall'analista di Overwatch League Josh Wilkinson.

La patch che ha introdotto il rework di Hanzo, comunque, ha anche apportato una marea di aggiustamenti all'equilibrio degli eroi: Junkrat, Tracer e Genji sono stati nerfati, mentre Lúcio ha ottenuto un buff del wall ride. Esattamente come accaduto per Hanzo, nessuna di queste modifiche sarà live durante la quarta tappa della Overwatch League.

La community di Overwatch League, come è lecito aspettarsi, è divisa sull'argomento. "Allo stato attuale, l'intera quarta Fase della Overwatch League sarà giocata su una patch che è rimasta live per soli due giorni", ha scritto un fan della Overwatch League in una petizione di Change.org che ha generato in poco tempo oltre 8.500 firme. "Sarà davvero deludente per gli spettatori vedere nel torneo la nuova abilità Tempesta di Frecce oltre quattro settimane dopo esser stata introdotta nei server live" (l'aggiornamento del titolo per la Overwatch League sarà infatti bloccato sino a Giugno).

Alcuni giocatori, in effetti, vorrebbero vedere e godersi la versione di Overwatch su cui tutti stanno giocando. Se le cose dovessero rimanere così, data la grande quantità di tempo che dovrà passare prima di poter vedere un'altra patch cambiare gli equilibri del campionato, luglio potrebbe diventare un mese di enormi stravolgimenti. E proprio in occasione dell'atteso gran finale di New York.