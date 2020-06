Overwatch League: Fissure parla dopo il terremoto in casa dei Vancouver Titans

Come vi documentammo qualche tempo fa la franchigia dei Vancouver Titans della Overwatch League è completamente esplosa a seguito di aspri dissidi tra la dirigenza e i giocatori.

La vicenda sembrava essersi definitivamente chiusa con un colpo di teatro incredibile: l'allontanamento del roster nella sua interezza a stagione in corso.

Pare, però, che l'onda lunga delle polemiche si sia trasformata in uno tsunami, nonostante la maggior parte dei giocatori si sia già accasata altrove. Hyojong "Haksal" Kim è andato a New York, Sung-jun "SLIME" Kim a Seoul, Jooseok "Twilight" Lee a San Francisco e sia Hyeon-Woo "JJANU" Choi che Chung-hee "Stitch" assunti dai Washington Justice.

Chan-hyung "Fissure" Baek, già noto per il suo carattere non proprio alla mano, ha deciso di sfogarsi raccontando che Vancouver non solo non ha onorato il rapporto coi propri giocatori ma che l'organizzazione gli deve anche del denaro per la risoluzione anticipata del suo contratto.

Secondo una traduzione in inglese fornita dall'utente Peppermint Tea su Twitter, in una live di Twitch di qualche giorno fa il ventunenne ha spiegato che voleva concludere la carriera con l'organizzazione canadese, ed era anche disposto a giocare con un roster inglese.

Inoltre, Fissure ha dichiarato che, a differenza dei suoi compagni di squadra, si è rifiutato di firmare un accordo di segretezza che gli avrebbe impedito di parlare della disastrosa fine del roster di Vancouver.

"Ho detto loro di rilasciarmi senza accordo, perché in questo modo non c'è NDA. All'inizio non ho detto niente perché non volevo essere tirato dentro le polemiche”. Il denaro che l'ex giocatore dei Seoul Dynasty, Gladiators e London Spitfire avrebbe ricevuto per l'NDA sarebbe stato l'equivalente di 7.500 Dollari, un importo abbastanza leggero per uno dei giocatori più ricercati della lega.

Fissure, evidentemente, non ha accettato quella somma e ha ribadito: “...perché dovrei firmare per quella somma? Posso anche aggiungere altro. Se rivelassi tutto, questi ragazzi verrebbero sepolti vivi. Tutto ciò che ho detto oggi non equivale al 10% di quel che hanno fatto”.

Staremo a vedere se e come Blizzard e i Vancouver risponderanno alle accuse.