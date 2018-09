Overwatch League: la franchigia di Washington annuncia i primi acquisti

La nuova franchigia della Overwatch League di Washington D.C. ha da poco annunciato il suo nuovo head coach e il primo giocatore nel futuro roster.

Entrambe le nuove aggiunte sono ex di New York Excelsior, con l'allenatore "WizardHyeong" che ha assunto la carica di capo allenatore per Washington e il main tank dei NYXL "Janus" è diventato il primo giocatore della nuova squadra.

La partenza di WizardHyeong dagli Excelsior è stata uno shock per la maggior parte dei fan, poiché molti lo osannato per aver giocato un ruolo significativo nella stagione quasi perfetta di New York. Anche se i NYXL non sono riusciti a dominare nei playoff finali, è stata di gran lunga la squadra di maggior successo della regular season, vincendo ben due Fasi e superando la classifica generale con un ampio margine.

Janus, nel frattempo, è stato l'unico giocatore che ha rescisso il contratto dei NYXL. Janus si è alternato nella posizione di main tank con "Mano" per gran parte della stagione. Washington D.C., lo ricordiamo, è uno degli otto team “di espansione” che si uniscono alla Overwatch League per la seconda stagione.

Mentre altre squadre hanno annunciato alcuni membri del loro staff tecnico, Washington è stata la prima delle nuove squadre ad aver fatto un annuncio riguardo al loro roster. L'acquisizione di due ex membri dei New York Excelsior potrebbe rappresentare il punto di partenza per la formazione di una squadra tutta coreana per Washington. Però, con il coach WizardHyeong che parla in inglese in modo pressoché perfetto, alcune voci non sembrano escludere un roster misto. Poi bisognerà vedere quanto questo influirà sulla comunicazione nel team.

I team “di espansione” dispongono attualmente di una finestra di trading esclusiva per i free agent che si è aperta il 9 settembre e durerà fino al 7 ottobre. A partire dall'8 ottobre, invece, tutti i team della Overwatch League potranno reclutare free agent.