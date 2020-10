Overwatch League: le franchigie regalano codici per scaricare Overwatch gratis su PC?

Jon Spector, vice presidente della Overwatch League, ha sostanzialmente confermato su Twitter che tutte le venti squadre della lega regaleranno copie di Overwatch PC insieme a token della Overwatch League.

L'aggiornamento del vice presidente arriva dopo che un post dei Boston Uprising è stato diffuso ieri e in cui si promettevano codici gratuiti per Overwatch ai fan, previa la compilazione di un form sul loro sito.

La pagina e il post sono stati rapidamente rimossi dopo il delirio scatenatosi per la notizia dell'improvvisa promozione. Secondo quanto detto da Spector, i team della Overwatch League lavoreranno con il team di sviluppo per distribuire copie per PC di Overwatch "in quantità limitate e per un tempo limitato". Spector ha esortato i fan a seguire gli account dei singoli team per saperne di più, indicando che ogni squadra è responsabile dell'hosting e del completamento della promozione.

Le squadre regaleranno anche token della Overwatch League. I token della Overwatch League possono comunque essere guadagnati guardando anche le partite e servono, per chi non ne fosse a conoscenza, per riscattare le skin delle squadre degli eventi esclusivi, come le nuove All-Star 2020. Spector non ha menzionato una data specifica per l'inizio della promozione, dovrebbe partire probabilmente prima delle Grand Finals della Overwatch League.