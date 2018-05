Overwatch League: Geguri si confessa e parla di ciò che l'ha spinta a firmare per Shanghai

"Geguri" ha rivelato cosa l'ha spinta a scegliere di unirsi agli Shanghai Dragons. Geguri, forse ricordate, ha firmato durante la Fase 2 della Overwatch League, diventando la prima giocatrice ad entrare, anche se il suo debutto non si è verificato fino alla terza fase a causa dei ritardi e di altri problemi burocratici.

Oltre a Geguri, altri tre giocatori coreani si sono uniti alla squadra cinese della Overwatch League, insieme a un nuovo giocatore cinese Support, He 'Sky' Junjian.

Le aggiunte al roster hanno segnato una revisione quasi completa della squadra, anche se a tutt'oggi il team non ha raggiunto alcuna vittoria dall'inizio del campionato, nonostante i netti miglioramenti visti nelle loro giocate. Geguri è diventata una delle giocatrici più chiacchierate del campionato, soprattutto per la sua bravura in campo, una vera protagonista che tenta ogni volta di sostenere una squadra in difficoltà.

Alcuni, dunque, si chiedono giustamente perché abbia scelto di firmare con quella che è chiaramente la squadra più debole del campionato. In un recente stream, Geguri ha riferito di aver parlato della questione e ha anche pregato i fan di non contestare gli altri membri della sua squadra.

La dichiarazione è stata tradotta su Twitter: "Ho scelto di unirmi ai Shanghai Dragons perché volevo aiutare la squadra col mio talento e ho pensato che questa nuova sfida mi avrebbe aiutato a migliorare come giocatrice. Avevo paura di non riuscire a entrare nelle sinergie del gruppo quando ho iniziato, ma ora sono molto contenta di far parte di questa squadra. Inoltre non mi piace quando la gente dice che io sono l'unico bravo giocatore di Shanghai, perché tutti fanno del nostro meglio e il nostro impegno è il motivo per cui le partite sono comunque belle e divertenti. Quindi voglio che la gente smetta di pensare che io sia l'unica brava".

Gli Shanghai Dragons dovranno affrontare due pezzi da novanta nell'ultima giornata: New York Excelsior e London Spitfire. Così, per chiudere in bellezza. È improbabile dunque che finiscano la terza Fase con una vittoria.