Overwatch League: Gillette ufficializza la sponsorizzazione dei Boston Uprising

La franchigia della Overwatch League Boston Uprising ha firmato un accordo di sponsorizzazione con Gillette. Gillette, dunque, opererà anche come "fornitore ufficiale di prodotti per la rasatura" dei Boston Uprising.

Le maglie, tutte le attrezzature per l'allenamento dei Boston Uprising, il sito internet e ogni pagina web correlata avranno il logo Gillette quale main sponsor.

"Per oltre un secolo, Gillette ha lavorato con i principali campionati sportivi e atleti professionisti", ha riferito il responsabile, Greg Via. "Mentre il mondo esport continua a crescere, non vediamo l'ora di ampliare la nostra partnership con Kraft Sports & Entertainment".

Vedere il popolare marchio associato alla rasatura affiancarsi alla proprietà dei Boston Uprising (The Kraft Group) non è una novità, considerando la storica collaborazione tra i due gruppi. I proprietari di Gillette, Proctor & Gamble, possiedono già i diritti per la denominazione dello stadio dei New England Patriots, di proprietà di Robert Kraft. Questo accordo è stato firmato nel 2002 e continuerà fino al 2031.

Inoltre, i Boston Uprising non sono il primo team esport sponsorizzato da Gillette. Gillette è entrata negli esport con la sponsorizzazione dell'Intel Extreme Masters a Katowice, l'anno scorso.

Il marchio si è poi espanso a sponsorizzare Enrique "xPeke" Cedeño Martínez, popolare giocatore di League of Legends e TSM sempre attivo in League of Legends.

"Siamo fiduciosi che i nostri fan, così come l'intera comunità Overwatch, apprezzeranno Gillette", ha detto in una nota il vice presidente delle vendite di Kraft Sports & Entertainment, Murray Kohl. “Orgogliosi partner per quasi due decenni e abbiamo intravisto l'opportunità di portare un marchio così prestigioso nell'esport".

Inoltre, non potevano certo scegliere momento migliore: i Boston Uprising inizieranno la quinta settimana della terza fase della Overwatch League con una win streak invidiabile di 12 vittorie consecutive e con la qualificazione matematica per i Playoff del 6 maggio.