Overwatch League: gli Hangzhou Spark annunciano nome, colori e logo

Il nome e il logo dell'ultima squadra cinese che parteciperà alla Overwatch League si sono “finalmente” svelati ai fan. Non che ce ne fosse bisogno: le indiscrezioni dei giorni scorsi avevano già anticipato nomi e loghi delle nuove squadre.

A ogni buon conto, la terza franchigia cinese si chiamerà Hangzhou Spark. La franchigia è di proprietà della piattaforma di intrattenimento online Bilibili.

Gli Spark avranno come colore “sociale” il rosa per il logo della squadra, per le maglie dei giocatori e le uniformi casalinghe. L'annuncio ufficiale ha indicato che il vivace mix di colori di rosa, bianco e blu rappresentava "la città in rapida crescita di Hangzhou, che è in procinto di trasformarsi in una meta internazionale".

La formazione Hangzhou Spark sarà gestita da Bilibili Esports, un ramo dell'azienda separato da Bilibili, fondato nel febbraio di quest'anno. La società ha, inoltre, un team di League of Legends in Cina, conosciuto ovviamente come Bilibili Gaming, dal dicembre 2017.

"Dopo due mesi di preparazione, siamo orgogliosi di presentare finalmente i Hangzhou Spark al mondo", ha dichiarato Chen Youyou, presidente di Bilibili Esports. "Abbiamo costruito la squadra con giocatori e allenatori di livello mondiale. Siamo fiduciosi sulle potenzialità della squadra e non vediamo l'ora di vederli in azione quando inizierà la stagione 2019. Speriamo inoltre che i fan continueranno a creare e scoprire contenuti sulla piattaforma Bilibili, nonché a interagire con i giocatori di Overwatch nella community Bilibili".

L'Hangzhou Spark è il terzo e ultimo team cinese rivelato per la Overwatch League, in seguito agli annunci di Guangzhou Charge e Chengdu Hunters di proprietà di Nenking Group e della compagnia di streaming Huya.

Nell'ottobre scorso, è stato anche annunciato che il colosso cinese Tencent Holdings avrebbe investito 317,6 milioni di dollari in Bilibili, per diventare proprietario del 12,3% delle azioni totali emesse dalla società.

Tencent, tra l'altro, è anche un investitore in Huya e possiede anche una quota di minoranza in Activision Blizzard. Degli otto nuovi franchise della Overwatch League, stiamo aspettando nomi e loghi di Washington e Vancouver.