Overwatch League: finanziamento milionario per i proprietari dei Toronto Defiant

OverActive Media è il gruppo di investimento che detiene la proprietà dei Toronto Defiant ha annunciato la chiusura del suo ultimo round di finanziamento da ben $ 22 milioni.

Questo round si aggiunge agli altri $ 21,5 milioni raccolti nello scorso ottobre. OverActive Media utilizzerà questo round per finanziare la propria squadra della Overwatch League, Toronto Defiant appunto, e gli Splyce (formazione che parteciperà alla LEC di League of Legends).

I finanziamenti saranno utilizzati anche per concludere l'acquisizione degli stessi Splyce. OverActive Media non ha nominato gli investitori che hanno contribuito al recente round, rilevando solo che "gli azionisti attuali e nuovi" sono stati coinvolti. "Questa è un'altra pietra miliare nell'evoluzione di OverActive Media in una piattaforma di proprietà globale di prima fascia", ha detto in un comunicato l'amministratore delegato di OverActive Media e il presidente Chris Overholt. "Siamo entusiasti dalla risposta di investitori e partner in tutto il mondo. Non vediamo l'ora di portare avanti la nostra strategia e costruire le nostre community di fan già forti con i nostri giocatori, sponsor e partner".

OverActive Media è una vera e propria potenza: possiede team attivi in Call of Duty, Smite, Rocket League e StarCraft 2, insieme alle squadre di League of Legends (Splyce) e Overwatch (la nuova franchigia dei Toronto Defiant).