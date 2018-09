Overwatch League: i L.A. Valiant iniziano a comprare, arriva KuKi dai Dynasty

“KuKi” è la prima aggiunta ufficiale dei Valiant dopo la fine della prima stagione e, soprattutto dopo che la squadra ha annunciato la partenza di tre giocatori: Seb, Numlocked e Barton.

Come sostituto del main tank Gong “Miro” Jin-hyuk per gran parte della stagione, KuKi non ha trovato spazio nei Seoul Dynasty, subentrando come titolare solo nella parte finale del campionato.

Con il duo dei L.A. Valiant Koo “Fate” Pan-seung e Indy “Space” Halpern, tra i più apprezzati nella prima stagione, sembra che KuKi rimarrà comunque una riserva piuttosto che essere il tank principale della squadra.

"Siamo entusiasti di aggiungere KuKi tra di veterani della nostra squadra di tank", ha dichiarato Michael Schwartz, General Manager dei Los Angeles Valiant. "Oltre a creare profondità in prima linea, la sua conoscenza e professionalità sono un valore prezioso per lo sviluppo del nostro roster".

KuKi non è l'unico ex giocatore Dynasty ora nel roster di Los Angeles. C'è già stato un passaggio Dynasty-Valiant, con il DPS Chae “Bunny” Jun-hyeok. Il nuovo tank principale della Seoul Dynasty è già stato annunciato, con la squadra che ha acquisito Baek “Fissure” Chan-hyung dei Los Angeles Gladiators. Oltre a questi trasferimenti, anche il flex Koo 'xepheR' Jae-mo è stato scambiato con i Florida Mayhem.

Tra i trasferimenti e i giocatori che hanno lasciato, i Seoul Dynasty stanno veramente rivoluzionando il loro roster, per ripartire da capo.