Overwatch League: i London Spitfire parlano di Mercy e delle modifiche al meta

London Spitfire si sono riuniti per discutere del nerf die delle sue implicazioni nell'ultimo video postato dal team. La seconda fase della Overwatch League inizierà il 21 febbraio e, secondo il loro parere, vedrà ilpiù significativo dall'inizio del campionato.

I cambiamenti apportati all'ultimate di Mercy, Valchiria, saranno ora applicati anche alla Overwatch League. Ci si aspetta che la limitazione di Resurrezione e le altre importanti modifiche alle abilità vedano scendere Mercy dal podio degli eroi più apprezzati e giocati, passando da una situazione in cui la povera ragazza svizzera si trovava a far gli straordinari ad accomodarsi mestamente in panchina, in favore di un turnover che dovrebbe favorire altri Support poco sfruttati ad alti livelli.

I London Spitfire, come abbiamo visto, hanno trionfato nella Fase 1, terminando al terzo posto nella regular season e vincendo i Playoff della prima parte del campionato. Nonostante i loro successi siano stati ottenuti anche grazie a Mercy, sembra che la squadra non veda l'ora di cambiare.

Oltre a discutere il cambiamento della bionda eroina, la squadra londinese ha voluto discutere delle future implicazioni del meta shift. Nel video discutono di quali novità potrebbe portare il nuovo meta per gli eroi di supporto e, soprattutto, di quale impatto tali modifiche potrebbero avere sui tank del gruppo, prendendo in considerazione anche eventuali cambiamenti che potrebbero rendere Reinhardt più "pratico" e utilizzabile in gioco.

Gli Spitfire faranno il loro debutto nella Fase 2 giovedì 22 febbraio, quando giocheranno contro i temibili Houston Outlaws. I due team si sono già affrontati verso la fine della Fase 1 e Houston ha avuto la meglio arrivando a conquistare la prima vittoria contro i londinesi assicurandosi il secondo posto in classifica generale, prima che Londra riuscisse a prendersi la rivincita proprio nel momento più importante: la semi-finale dei playoff.