Overwatch League: Nate Nanzer parla dell'espansione della Lega in Europa e Asia

Lasi espanderà ulteriormente per la stagione 2, almeno stando a quanto riferito dal commissario della lega Nate Nanzer. Nel report presentato agli azionisti, si sottolinea di come l'e l'costituiranno i principali obiettivi della futura espansione.

Abbiamo già parlato di tutte le difficoltà, sin dall'annuncio della nascita della Lega, affrontate nel recente passato da Blizzard. Il colosso di Irvine, infatti, inizialmente l'ha presentata come un evento mondiale in grado di aggregare squadre e professionisti provenienti da ogni parte del globo.

In realtà al momento solo tre delle dodici squadre della Stagione inaugurale rappresentano città al di fuori degli Stati Uniti e solo una di queste è effettivamente gestita a livello internazionale. A peggiorare le cose, quella squadra è di proprietà di Netease, società cinese che gestisce in patria proprio le licenze di Blizzard. Ciò ovviamente rappresenta un significativo conflitto di interessi.

Nanzer ha ora finalmente confermato ciò che aveva promesso in un post su Reddit a dicembre: ovvero che Blizzard sta pianificando l'OWL Season 2 per includere più squadre e che queste ultime avranno le proprie sedi al di fuori degli Stati Uniti.

Secondo i piani previsti, la Stagione 2 sarà suddivisa in quattro segmenti, ciascuno organizzato in una regione diversa, in cui le squadre locali potranno (attraverso le strutture di proprietà) ospitare l'evento. Vedremo se la Blizzard riuscirà a “globalizzare” la propria creatura competitiva negli anni a venire.

Al momento, il cammino pare ancora lungo e ben lungi dall'avere certezza. Intanto cerchiamo di goderci ciò che sta accadendo in queste ore alla Blizzard Arena.