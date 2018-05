Overwatch League: nella fase finale Symmetra sarà disabilitata. Rework in arrivo?

I pro player della Overwatch League non potranno utilizzare Symmetra nelle finali del campionato, secondo l'assistant game director del gioco, Aaron Keller.

Poco male, almeno in teoria, perché nessuna delle dodici franchigie ha mai usato l'eroe di supporto nel corso del campionato sino a questo momento.

Symmetra, come sapete, sta subendo un rework completo che la porterà a cambiare addirittura ruolo. Tale cambiamento è ancora previsto per l'estate.

Keller ha spiegato che Symmetra non sarà presente nel roster attivo durante la fase finale del campionato in quanto è molto probabile che la rielaborazione di Symmetra possa arrivare proprio nel periodo “di mezzo” tra la regular season della Overwatch League e le sue fasi finali.

È possibile, dunque, che le finali della stagione inaugurale della Overwatch League vengano giocate su una nuova patch che includerà anche il rework di Symmetra ma questa verrà comunque opportunamente disabilitata per non permettere ai team vantaggi o, al contrario, eccessivi svantaggi.

Le finali della Overwatch League sono previste per il 27 e il 28 luglio a Brooklyn, New York. Poiché le finali sono ancora molto lontane e la modifica di Symmetra non è ancora andata live nel server di test di Overwatch, le cose potrebbero comunque ancora cambiare.

In questo momento Blizzard non ha rilasciato ancora alcuna schedule per l'implementazione delle modifiche ma, a quanto è dato sapere, il rework contenuto nella prossima patch è previsto “molto presto".