Overwatch League: al via la nuova stagione, quello che dovete sapere

La stagione 2021 è ufficialmente pronta a partire. Il prossimo 16 aprile, tra due giorni, le franchigie della Overwatch League inizieranno il loro percorso nel campionato che punta a riproporre con qualche modifica il format dello scorso anno. Ecco quello che dovete sapere.

Anzitutto, come lo scorso anno la Lega andrà live in streaming esclusivamente su YouTube. Questo sarà il secondo anno della partnership tra Blizzard e Google, che è stata rivelata all'inizio dello scorso anno, prima dello scoppio della pandemia di Covid-19.

Inoltre, per gli spettatori di YouTube che avranno i loro account Google collegati all’account Battle.net, riceveranno anche drop esclusivi in-game durante la stagione. Le ricompense, come di consueto, saranno spray e gettoni Overwatch League che possono esser usati per acquistare skin a tema di ogni squadra presente nel campionato, così come la skin MVP Echo disponibile per Fleta e la skin Roadhog che celebra la vittoria dei San Fransisco Shock nella stagione 2020.

Le prime due partite, come dicevamo, saranno giocate venerdì 16, mentre altre sei partite sono previste per il 18 e per 19 aprile. Il formato rimarrà invariato per la bellezza di 19 settimane, per concludersi con l'ultimo giorno il prossimo 21 agosto.

Houston e Dallas segnano l'apertura della stagione 2021 OWL, che sarà trasmessa in streaming in diretta via YouTube il 16 aprile alle 21:00 orario nostrano. Quest'anno la Overwatch League presenta quattro cicli di tornei: May Melee, June Joust, Summer Showdown e Countdown Cup.

Ogni squadra verrà inserita nei diversi tornei in base alle prestazioni raccolte nelle quattro partite di ogni torneo. Permane la divisione continentale tra Est e Ovest in base alla posizione delle squadre partecipanti. Le prime sei squadre qualificate a Ovest giocheranno un round di partite a eliminazione diretta, in cui le prime due squadre avanzeranno nel torneo. A Est accadrà lo stesso. Entrambe le regioni passeranno quindi a un torneo a doppia eliminazione.

Tutti alle Hawaii?

Riguardo alla fondamentale questione della sicurezza e della salute di giocatori e staff, la Lega ha dichiarato: "Salute, sicurezza e condizioni di spostamento permettendo, le prime due squadre dell’Ovest si recheranno alle Hawaii per i tornei, dove giocheranno contro le prime due squadre qualificate dall'Est tramite un collegamento diretto dalle Hawaii all'Asia". "Se necessario, torneremo a un modello di torneo online regionale con campioni separati".

Punti lega e playoff

Il campionato, poi, vedrà l’introduzione di un nuovo formato per quanto riguarda i punti per la stagione 2021, che che influirà direttamente sull’avanzamento delle squadre verso i playoff. Ogni vittoria di qualificazione darà un punto, mentre le vittorie nei tornei principali daranno tre punti per il primo posto, due al secondo e uno al terzo. In caso di spareggio, verrà data la priorità ai Punti Lega guadagnati attraverso le partite di qualificazione.

Le prime tre squadre dell'Ovest e le prime due dell'Est, in base ai punti accumulati, si affronteranno nei playoff alla fine della stagione. Ci sarà un torneo di play-in prima dei playoff per determinare le ultime due squadre occidentali e la squadra orientale che entreranno nei playoff. Dopo i Play-in si terrà un girone a doppia eliminazione a otto squadre per determinare il campione della stagione 2021.

La Lega, comunque, in questo periodo deve anche fare i conti con il razzismo dilagante negli USA che sta colpendo i giocatori asiatici. Vedremo in che clima potrà iniziare il campionato.