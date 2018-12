Overwatch League: parte del campionato sarà giocato in diverse città?

Mancano poco più di due mesi all'inizio della seconda stagione della Overwatch League e il programma del nuovo campionato sta lentamente prendendo forma.

Blizzard, durante lo show di presentazione della nuova stagione, ha dichiarato che le squadre giocheranno alcuni match nelle strutture della città in cui queste hanno sede.

Non ci sono ancora dettagli riguardo a come si strutturerà la nuova lega. La maggior parte delle partite della Overwatch League si giocherà ancora alla Blizzard Arena di Los Angeles, per questioni logistiche, ma alcune partite nel corso della stagione verranno disputate nelle arene delle città in cui hanno sede alcune franchigie. Presumibilmente sempre negli Stati Uniti.

"Quest'anno giocheremo una manciata di partite in alcune città", ha dichiarato il commissario della Overwatch League, Nate Nanzer.

Questo è dunque il primo passo verso la piena realizzazione dei piani di Blizzard la quale vorrebbe che il campionato, esattamente come accade negli sport tradizionali, venisse disputato nelle città delle franchigie partecipanti a partire dal 2020. Nanzer ha detto che la lega avrà maggiori informazioni da condividere sul programma della roadmap a partire dalla prossima settimana.

Altre modifiche di programma includono una diminuzione delle partite, da 40 a 28, per squadra.

Nanzer ha anche dichiarato che il team di sviluppo cercherà di programmare il rilascio delle patch di aggiornamento in concomitanza con le interruzioni della Overwatch League, in modo che nel campionato si giochi con la stessa patch dei server live. Quest'ultimo punto, però, come ha sottolineato Nanzer, non può esser ancora garantito appieno.