Overwatch League: per il gran finale la lega si sposterà a New York

La Overwatch League si sposterà da Los Angeles a New York per il gran finale della stagione inaugurale. La stagione regolare della Overwatch League si concluderà il 17 giugno, con le partite di Playoff che inizieranno l'11 luglio.

Il torneo a sei squadre si terrà come sempre alla Blizzard Arena di Los Angeles e determinerà quali squadre staccheranno il biglietto per New York, per competere al Barclays Center di Brooklyn. "Vogliamo che questo sia un momento davvero speciale", ha dichiarato il commissario della Overwatch League Nate Nanzer.

La Overwatch League seguirà un approccio diverso per il gran finale. L'evento inizierà il 27 luglio alle 19:00 ET, con il primo match di una serie di cinque. Il torneo continuerà il 28 luglio alle 16:00 ET per la seconda e potenziale terza serie.

La prima franchigia che si aggiudicherà tre match si porterà a casa un montepremi da $ 1,4 milioni, oltre ovviamente al titolo di primi campioni della Overwatch League.

Al di là dello scontro tra i migliori due team di Overwatch, l'evento delle grand final della Overwatch League sarà "una festa davvero fantastica" per i fan, ha detto Nanzer. "Sfrutteremo ogni singolo metro quadrato dell'edificio per fa sì che i fan si sentano a casa", ha ricordato il vice presidente esecutivo della programmazione di Brooklyn Sports and Entertainment Keith Sheldon.

Sheldon ha anche dichiarato che sarà "una settimana di grande esport con Overwatch". Maggiori dettagli saranno condivisi man mano che l'evento si avvicinerà, ha dichiarato Nanzer. "Adoriamo Overwatch così tanto perché è globale", ha aggiunto Sheldon. "Si tratta di introdurre una comunità globale nel Barclays Center. Stiamo celebrando questa community con i migliori giocatori del mondo".

I biglietti per la due giorni dell'evento saranno in vendita il 18 maggio alle 10:00 ET. I biglietti saranno venduti tramite Ticket Master e il sito web Barclays Center.