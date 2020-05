La Overwatch League perde pezzi: lascia un altro pro player, dei Paris Eternal

La franchigia di Parigi, gli Eternal, hanno dovuto dire addio al loro flex support. Luìs “Greyy” Perestrelo si è ritirato ufficialmente dalla competizione. Nel suo annuncio, Greyy ha addotto due precise motivazioni: una riguardante la sua salute mentale e l'altra la ormai spenta passione per il titolo.

Greyy è stato il flex support della franchigia europea da quando la squadra è stata annunciata per la seconda stagione della lega, alla fine del 2018.

Ha inoltre partecipato alla Overwatch World Cup del 2017 e del 2019, ovviamente giocando per la propria nazionale, il Portogallo. All'interno della lega, Greyy ha condiviso il ruolo con l'altro flex, Damien "HyP" Souville, anch'egli recentemente ritiratosi dalla scena professionistica di Overwatch. In una dichiarazione su Twitter, Greyy ha affermato che la "pensione" di HyP lo ha costretto a giocare più a lungo del previsto. "Ero preoccupato che il mio team non sarebbe stato in grado di trovare un sostituto a causa del COVID-19", ha detto Greyy.

Il ragazzo, insomma, ha rimandato il pensionamento per continuare a giocare, nonostante la sua mancanza di interesse per il gioco. "...Avrei comunque dato tutto per il bene dei miei compagni di squadra", ha detto.

Proprio come gli altri giocatori che hanno recentemente deciso di ritirarsi da Overwatch, Greyy ha evidenziato nelle motivazioni una “perdita di passione” per il gioco. Ha anche dichiarato che è stato un periodo duro per lo stress e la “salute mentale” e un cambiamento era necessario.

Gli Eternal hanno reclutato un coreano al posto del portoghese, Kwon "Fielder" Joon, per coprire lo stesso ruolo.