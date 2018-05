Overwatch League: Pine è il miglior Widowmaker, sue le giocate più belle del campionato

In questo momento, il giocatore più in vista dei New York Excelsior è sicuramente Kim 'Pine' Do-hyeon. Il coreano continua a incantare il pubblico con giocate che sono tra le migliori dell'intera Overwatch League.

Ci sono molti DPS estremamente qualificati nella Overwatch League, con diversi che utilizzano in particolare Widowmaker, ma Pine ha uno stile che nessuno riesce a eguagliare.

E pensare che Big Boss Pine non è nemmeno un giocatore titolare dei New York Excelsior.

Contro i Dallas Fuel (un avversario non esattamente irresistibile), Pine ha dimostrato tutta la propria abilità con un'altra performance fuori dall'ordinario. Grazie alle sue giocate, i New York Excelsior hanno letteralmente spazzato via i Dallas Fuel con un secco 4-0, mettendo in cassaforte la seconda posizione nella Fase 3 con otto vittorie.

Ora i New York Excelsior dovranno affrontare Shanghai nella loro ultima partita del la Fase ed è dunque molto probabile che il team della Grande Mela finirà con un'invidiabile percentuale di 9 vittorie e solo una sconfitta.

La classifica, però, soprattutto nelle prime quattro posizioni è estremamente calda. L'esatto ordine delle quattro squadre che si affronteranno ai Playoff della fase sarà determinato infatti dalla partita tra Boston Uprising e Los Angeles Gladiators. Se gli Uprising rimarranno imbattuti (portando la win streak a ben dieci vittorie consecutive, tredici nella serie), i NYXL finiranno al secondo posto.

Se Boston dovesse perdere, invece, New York balzerebbe in testa alla classifica, grazie a un map record più alto rispetto agli Uprising. Non ci resta che attendere il match di questa sera e vedere chi la spunterà.