Overwatch League: pioggia di ban per attività illecite di alcuni giocatori 

Le voci su possibili sanzioni comminate a giocatori della Overwatch League, alla fine, si sono rivelate fondate. Sette giocatori professionisti sono stati oggetto di punizioni relativamente ad attività illecite, contrarie al regolamento del torneo.

Quattro di queste riguardano attività di account boosting. "Quando i giocatori arrivano alla Overwatch League, l'ufficio preposto conduce una revisione completa della loro condotta e, in caso, prende i dovuti provvedimenti disciplinari", è riferito in una nota dell’ufficio stampa. "Mentre la lega esamina caso per caso, i fattori chiave che informano il livello di disciplina includono sia la gravità e l'attualità delle azioni prese in esame. Durante la stagione, l'ufficio continuerà a valutare le infrazioni e ad agire secondo le necessità."

Damon "Apply" Conti dei Florida Mayhem, Kelsey "Colourhex" Birse dei Boston Uprising, e Park "Viol2t" Min-ki dei San Francisco Shock sono stati sospesi per due match a causa del ricorso all’account boosting.

Anche Cai "Krystal" Shilong di Hangzhou Spark è stato punito per la stessa infrazione, ma ha ottenuto solo un ban per un game. Lee "Rise" Won-jae dei Guangzhou Charge è stato multato di $ 1.000 per account sharing.

Riku "Ripa" Toivanen dei Gladiators è stato sospeso cinque partite per aver tenuto un comportamento tale da provocare flame e "tossicità". Park "Neko" Se-hyeon dei Toronto Defiant è stato sospeso tre game per la vendita di un account e per aver ostacolato l'indagine dell’ufficio della lega.

In Corea del Sud, il boosting è da poco considerato un reato dal codice penale, il che significa che questi giocatori se la sono cavata con sanzioni abbastanza lievi.

L'annuncio affermava che l'elenco "non include giocatori che non sono attualmente sotto contratto con una squadra nella Overwatch League, ma potrebbero subire squalifiche o multe se dovessero tornare a giocare in lega. Inoltre, i giocatori che hanno già scontato penalità mentre giocavano ai Contenders non saranno soggetti ad ulteriori interventi disciplinari quando si iscriverà alla Overwatch League ".

La stagione 2019 della Overwatch League inizia il 14 febbraio. Il campionato avrà un montepremi di $ 5 milioni. Venti squadre, tra cui otto nuove franchigie, parteciperanno alla seconda stagione della Overwatch League.