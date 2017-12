Overwatch League: preseason al via il prossimo 7 dicembre

: Mancano solo 5 giorni all'inizio dell'e la situazione si sta scaldando! La preseason inizia il 7 dicembre in Europa, quando le squadre saliranno per la prima volta sul palco della Blizzard Arena di Los Angeles.

Preseason

Connettiti alla preseason su OverwatchLeague.com o MLG.com per guardare le squadre dell'Overwatch League competere in una serie di match amichevoli. Ogni giorno si disputeranno 3 match, dall'1:00 CET di giovedì 7 dicembre fino a domenica 10 dicembre. Il calendario completo è consultabile qui. La preseason è la possibilità per le squadre dell'Overwatch League di prepararsi alla regular season, che inizierà il 10 gennaio. Nel caso l'avessi perso, dai un'occhiata al messaggio di Nate Nanzer, commissario dell'Overwatch League, sulle divise di casa e trasferta delle squadre.

Merchandise delle squadre dell'Overwatch League

All'inizio della preseason, i fan potranno supportare la loro squadra del cuore grazie a una selezione di magliette, giacche e cappelli New Era ufficiali, insieme ad altro incredibile merchandise disponibile nel negozio di merchandise Blizzard.