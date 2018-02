Overwatch League: problemi per i nuovi innesti coreani, fermati dalla burocrazia

L'odissea deglipare non avere fine. Nonostante abbiano reclutato quattro nuovi giocatori (tra cui Kim 'Geguri' Seyeon ) per invertire il loro mesto percorso nella Overwatch League, la franchigia cinese dovrà aspettare ancora, prima che i nuovi acquisti possano arrivare in California.

Il manager del team ha postato su Weibo (il Twitter cinese) un messaggio in cui faceva riferimento a problemi relativi al visto d'ingresso negli Stati Uniti.

Ciò ovviamente impedirà ai giocatori di partecipare (almeno) alle prime due settimane della seconda Fase della competizione. Un problema non da poco, quello burocratico, sempre troppo sottovalutato sia dagli organizzatori, sia dalle franchigie evidentemente.

Abbiamo già affrontato la questione, sottolineando come questo rappresenti l'anello debole della “catena del valore” che Blizzard sta faticosamente creando attorno al proprio ecosistema esport. Una debolezza che, a lungo andare, potrebbe davvero far cadere una struttura esportiva - in realtà - ancora molto fragile.

La questione è spiacevole ovviamente anche per la franchigia cinese, che sperava nell'arrivo dei nuovi innesti per sovvertire il record poco invidiabile di 0-10 della prima Fase.

I visti d'ingresso negli Stati Uniti per gli atleti sono molto difficili da ottenere e, di conseguenza, non è solo la franchigia di Shanghai a riscontrare problemi: anche i due nuovi giocatori sudcoreani dei Florida Mayhem provengono dallo stesso paese di Geguri e soci, con tutto ciò che come abbiamo visto comporta sotto il profilo burocratico.