Overwatch League, il proprietario degli Shock rivela: "ora non avrei investito"

Nonostante un deciso aumento delle visualizzazioni in seguito al cambio di format, la Overwatch League si trova sempre al centro di una forte discussione riguardo alla sua popolarità e alla capacità di generare entrate.

Purtroppo per Blizzard la situazione sanitaria globale ha tarpato le ali a un campionato che, proprio quest'anno, avrebbe dovuto conoscere una nuova “giovinezza” grazie a diverse novità, tra cui eventi live nelle città delle franchigie.

Il problema è che, con l'avvento contestuale della Call of Duty League, gli investitori che hanno sfruttato il diritto di prelazione per acquistare uno slot nel nuovo campionato hanno faticato a mantenere finanze sane.

Secondo i report sono state diverse le organizzazioni a ottenere l'aiuto economico federale. Una delle organizzazioni che ha ricevuto un prestito compreso tra 350.000 e 1 milione di Dollari è Hard Carry Gaming, la compagnia madre di NRG Esports. Per questo motivo, Andy Miller, proprietario dell'organizzazione, ha affermato in un'intervista sul podcast di Watch Time che non avrebbe investito in una squadra della Overwatch League nello stato attuale delle cose.

"Se fosse accaduto in questo momento, probabilmente non avrei investito nella Overwatch League. Solamente perché ci sono molti soldi da dividere in due framework contemporaneamente: Call of Duty e Overwatch", ha affermato Miller, facendo riferimento sia alla franchigia dei San Francisco Shock che a quella dei Chicago Huntsmen.

Miller, oltre a esser anche comproprietario dei Sacramento Kings, ritiene che è comunque più redditizio dare priorità Call of Duty rispetto a Overwatch, anche solo per l'appeal che CoD ha a livello globale. "Abbiamo Hector Rodriguez (CEO degli Huntsmen), Scump (vincitore del Campionato mondiale Call of Duty 2017), abbiamo una storia e il gioco è fresco e, almeno negli Stati Uniti, è un fenomeno culturale. La maggior parte dei giocatori dei Kings ci chiamano e ci chiedono se possono giocare a Warzone con Formal e Scump. Non chiamano dicendo “posso giocare a Overwatch con Sinatraa?”

Nonostante dipinga uno scenario cupo per il campionato, Miller crede (almeno, lo spera) che le cose riprenderanno una volta che l'emergenza sanitaria si esaurirà. "I biglietti per gli eventi di Overwatch sono stati venduti molto bene ed è stato divertente. Abbiamo venduto 4.000 biglietti per due eventi abbastanza rapidamente. Quindi c'è un business. Valeva subito investirci 20 milioni? Non lo so."