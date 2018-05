Overwatch League: il pubblico continua a calare, colpa dello strapotere di New York?

La Overwatch League è ormai entrata nel vivo della quarta e ultima fase della regular season. Secondo i dati la prima settimana della fase finale della lega ha visto ancora una volta un calo di pubblico rispetto alle settimane precedenti.

La Overwatch League soffre da tempo di una generale tendenza al ribasso per ciò che concerne il pubblico attivo, poiché ogni fase successiva viene vista da meno persone rispetto alla fase precedente, salvo alcuni picchi in concomitanza con grandi scontri o particolari avvenimenti (come il debutto di Geguri).

I dati delle visualizzazioni dei tre stream di Twitch che trasmettono il campionato in inglese, francese e coreano, hanno evidenziato che il pubblico della prima settimana della quarta Fase è sceso a 113.000 rispetto ai 133.000 dello Stage 3. Inoltre, pare che il solco scavato tra i New York Excelsior (ormai già qualificati per i playoff stagionali e costantemente vincenti) e il resto delle franchigie abbia contribuito, spegnendo l'interesse del pubblico.

Ad ogni modo, i numeri che fa l'Overwatch League sono ancora di tutto rispetto. Certo non quanto gli oltre 400.000 registrati nella giornata inaugurale.

Il trend negativo è potenzialmente una preoccupazione per gli organizzatori anche se, per ora, solo secondaria. La Overwatch League è, infatti, un progetto a lungo termine quindi il trend negativo sta semplicemente a indicare ciò su cui gli organizzatori dovranno lavorare per il prossimo futuro.